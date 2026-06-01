Akemi Nakamura fue eliminada de El Internado pero una inesperada decisión cambió todo
En el capítulo 145 de El Internado, los participantes tuvieron que votar para eliminar a un compañero y la dinámica tuvo un desenlace completamente inesperado.
Cada uno de los famosos escribió el nombre de la persona que querían fuera de competencia y al momento de contar los votos, Akemi Nakamura y Otakin quedaron empatados.
Agustina Pontoriero fue la encargada de decidir, pues realizó el mejor plato de la semifinal. Luego de pensarlo unos minutos, la trasandina optó por dejar afuera a su amiga, pues es muy fuerte en la cocina.
La sorpresa para Akemi
Akemi Nakamura fue directamente a su habitación a hacer sus maletas, mientras sus amigas la ayudaban y se despedían de ella.
Unos minutos más tarde, llegó Tonka Tomicic para llevar a la modelo hacia la puerta y dedicarle las últimas palabras a la colombiana, quien agradeció haber podido vivir esta experiencia.
Sin embargo, luego la animadora le comunicó que seguiría en competencia pues las decisiones trascendentales solo se harán en duelos de cocina y no por conviviencia, desatando su alegría y festejo.
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