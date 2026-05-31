"La menos confiable" y "a tu casa": Furia y Luis Mateucci protagonizaron tenso cara a cara frente a todos
En el capítulo 144 de El Internado, Furia y Luis Mateucci se enfrascaron en una fuerte discusión frente a todos sus compañeros.
Todo comenzó cuando el trasandino calificó a su compañera como la menos confiable y ella no estuvo de acuerdo: "Furia por lejos tiene que estar afuera, ábranle la puerta para que se vaya, tiene que estar en Argentina, esta es la menos confiable por lejos".
La entrenadora se ubicó en el puesto del participante que entregaba más confianza, pese a las críticas, situación que detonó el enojo de su compatriota: "Debería estar Camila acá, si no cocinas. Fuiste tres días a cocinar e hiciste una papilla, no había que hacer un postre, había que hacer un plato".
La respuesta de Furia
Lógicamente, Furia no se quedó en silencio y le respondió fiel a su estilo: "Imagínate, a ti te tienen que mandar a la yincana, yo me auto nomino, fíjate, no cocinas, yo cocino, sigue subestimándome, ándate a tu casa".
"10 años que llevo acá, bienvenida a mi casa, bienvenida a mi reality, bienvenida a mis cámaras, te las presto, que te queda poquito, eres la primera, no sabes cocinar", lanzó de vuelta el cantante.
Finalmente, la trasandina le dijo a Luis Mateucci que su único talento era estar en realities y como subieron tanto de tono, Agustina Pontoriero los separó e hizo callar.
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