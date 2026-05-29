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"Está hecha mier...": Luis Mateucci destrozó a Agustina Pontoriero con cruel comentario

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 143 de El Internado, Luis Mateucci lanzó duros comentarios contra Agustina Pontoriero, mientras conversaba con Otakin.

De pronto, el argentino le preguntó al creador de contenido si la trasandina tenía 33 años y él lo corrigió, señalando que tiene 31.

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En ese instante, el cantante criticó la apariencia de su compatriota: "Me da risa, está hecha mier... ni con una espátula, bolu...".

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¿Luis Mateucci le tiene envidia a Agustina Pontoriero?

Otakin se rio del comentario, pero igualmente criticó a Luis Mateucci: "No seas así, hue... si no es fea, es natural, no tiene ni una operación ni nada".

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"Es la verdad, no la toco ni aunque me paguen 100 mil dólares. No digo que sea fea, pero no la tocó bolu... está hecha mier...", replicó el argentino.

Finalmente, el influencer sumó a su descargo un antecedente más, luego de que ella realizara el mejor plato en la última prueba de cocina extrema: "Se está creyendo el cuento".

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