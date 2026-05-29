"Una llamada": Tom Brusse le preguntó a Akemi Nakamura si la podía besar y ella puso una inesperada condición

29 may. 2026 - 00:56 hrs.

En el capítulo 143 de El Internado, Akemi Nakamura y Tom Brusse tuvieron una cena romántica que tuvo propuestas inesperadas.

En primera instancia, el marroquí le dijo a la modelo que él no la conocía, pues desde que ingresó al reality hasta ahora, había cambiado muchísimo.

Ella también entregó su opinión sobre el DJ y le dijo que estaba sorprendida, pues cuando lo vio por primera vez había sido muy caballero con ella, pero que en la actualidad era muy diferente: "Te pusiste en contra mía solo por Camila, eso no te da el derecho de tratarme mal ¿Qué te hice?".

El Internado

La pregunta de Tom Brusse

Luego de varias copas de vino, Tom Brusse se puso coqueto y le preguntó a la colombiana qué pasaría si quisiera besarla, sabiendo que él tiene pareja, y ella sorprendió con la respuesta: "Te diría que hagas una llamada, que arregles las cosas, hasta que definas".

Las interrogantes no cesaron y el marroquí consultó si hay alguna posibilidad de tener una oportunidad con ella: "Tienes que ganártela, termine su relación y ya, hablamos".

La noche fue coronada por un gesto del DJ, quien fue a buscar una flor y se la entregó a la influencer, todo para ganarse su confianza.