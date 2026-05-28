"Me quemé toda la ceja": Otakin sufrirá accidente en la última prueba de cocina extrema en El Internado

28 may. 2026 - 01:00 hrs.

En el capítulo 143 de El Internado, los participantes, con nuevo uniforme de semifinalistas, enfrentarán la última cocina extrema.

La consigna será cocinar un lomo Wellington, pero con una tabla en sus cuellos, que también les dejará las manos con poca movilidad.

Hacia el final de la competencia, podrán moverse libremente, momento en el que Otakin sufrirá un grave accidente con fuego: "Me quemé toda la ceja".

El Internado

La cena de Akemi Nakamura y Tom Brusse

Como premio por haber ganado una actividad varios capítulos atrás, Akemi tendrá la posibilidad de tener una cena romántica con Tom Brusse.

Ambos coquetearán, sin embargo, las preguntas del marroquí, quien recientemente le pidió pololeo a Camila Nash antes de ser eliminada, llamarán la atención: "Si yo quiero una segunda oportunidad contigo ¿Qué tengo que hacer?".