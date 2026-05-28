"No te soporto, me das lástima": Camila Nash fue eliminada de El Internado con el voto de Arenita
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
La eliminación de Camila Nash
El último voto del cara a cara fue de Arenita y lógicamente fue contra Camila Nash: "No es por estrategia, estás muy por debajo del nivel de cocina de los demás participantes y me gustaría competir con los mejores. Te voto para que te vayas a tu casa, también por convivencia, porque no te soporto, me das mucha lástima".
La influencer no se quedó callada y respondió con todo: "Me di cuenta de lo corta que le tenías las riendas a Otakin. Mi desempeño en la cocina no está tan malo, me tuvieron que sacar acá y no en la cocina. Si tú eres una resentida y crees que las personas no cambian, es tu problema".
Así se selló la eliminación de la creadora de contenido y pese a sus fuertes declaraciones, Natalia Rodríguez aseguró estar muy feliz por su salida.
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