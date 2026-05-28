¿A Arenita? Akemi Nakamura engañó a todos con su voto y desató la celebración de Tom Brusse

28 may. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.

Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.

Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.

El juego de Akemi Nakamura

Akemi Nakamura fue la primera en votar y después de hacer una mención a Tom Brusse, llamó a Arenita al frente, desatando la sorpresa de todos y la celebración del marroquí.

Sin embargo, que haya dicho su nombre era solo para entregarle palabras positivas y jugar con sus enemigos: "Te quiero ver en la final".

Finalmente, modelo colombiana votó por Camila Nash y le dijo de todo: "Quiero que seas eliminada porque no cocinas absolutamente nada, tratas de empezar a decir esas frases de solterona, a mí me tiene sin cuidado si me quedo soltera, mi vida no la define un hombre".

El Internado