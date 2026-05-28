¿A Arenita? Akemi Nakamura engañó a todos con su voto y desató la celebración de Tom Brusse
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
El juego de Akemi Nakamura
Akemi Nakamura fue la primera en votar y después de hacer una mención a Tom Brusse, llamó a Arenita al frente, desatando la sorpresa de todos y la celebración del marroquí.
Sin embargo, que haya dicho su nombre era solo para entregarle palabras positivas y jugar con sus enemigos: "Te quiero ver en la final".
Finalmente, modelo colombiana votó por Camila Nash y le dijo de todo: "Quiero que seas eliminada porque no cocinas absolutamente nada, tratas de empezar a decir esas frases de solterona, a mí me tiene sin cuidado si me quedo soltera, mi vida no la define un hombre".
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