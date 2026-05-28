"Hoy día te salvas": La inesperada jugada de Otakin en el cara a cara que involucró a Arenita y Camila Nash

28 may. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.

Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.

Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.

La trampa de Otakin

Cuando fue el turno de Otakin de votar por su eliminado en la Asamblea del Fuego, hizo un juego para engañar a todos y llamó a Arenita, acción que todos pensaban que iba a realizar.

Sin embargo, cuando Natalia Rodríguez se iba acercando, el influencer lanzó un comentario y dejó a todos en shock, para luego comenzar a cantar la canción de las Winx: "Hoy día te salvas porque no eres tú, mi palabra vale. Mi amenazada es Camila".

El Internado

Camila Nash atendió al llamado y bastante sorprendida, escuchó las razones de su compañero, con las cuales no estuvo de acuerdo: "Qué lata que tengas que irte por nuestros votos y no por cocina, pero también fue una lata que hayas reingresado sin ningún mérito, cocinar alguna hue... un repechaje. Llegaste acá diciendo que yo era un fantasma, que nadie brillaba sin ti".