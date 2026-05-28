"¿Qué pasaría si te quiero besar?": Tom Brusse impactará a Akemi Nakamura en romántica cena en El Internado
En el avance del capítulo 143 de El Internado, Tom Brusse y Akemi Nakamura tendrán una cena romántica, gracias al premio que ganó la modelo.
Tan solo unos minutos llevarán comiendo, cuando el marroquí le hará una pregunta impactante: "¿Qué pasaría si, por ejemplo, te quiero besar?".
La colombiana se pondrá bastante nerviosa y luego recibirá otra interrogante del mismo tipo: "Si yo quiero una segunda oportunidad contigo ¿Qué tengo que hacer?".
Una accidentada última cocina extrema
Por otro lado, los 8 semifinalistas enfrentarán la última competencia de cocina extrema, donde cocinarán un plato muy difícil, con una dificultad impactante.
Hacia el final de la preparación, Otakin tendrá un accidente con fuego y gritará que se quemó una ceja, preocupando a los presentes.
