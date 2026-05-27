"Recuperen sus vidas": El consejo de Fran García-Huidobro que emocionó a los participantes en su despedida
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
Las palabras de Fran García-Huidobro
Luego de cerrarse la votación que dejó a Camila Nash como eliminada, Fran García-Huidobro se refirió a los participantes por su nombre de pila y no por su apellido y les dedicó emotivas palabras.
"Es la primera vez que los llamé por sus nombres y no por sus apellidos, eso significa que para mí, esta experiencia ha terminado", comenzó diciendo.
Posteriormente, la animadora les dio un consejo a los famosos: "Los veo como seres humanos, sé que han pasado momentos difíciles, que el encierro no debe ser para nada fácil. Los felicito por haber llegado hasta acá, les quiero dar las gracias por ayudarme y les deseo a todos que cuando salgan de acá recuperen sus vidas y hayan aprendido algo positivo de acá".
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