Luis Mateucci y Furia explotarán en feroz pelea que frenará Agustina Pontoriero en El Internado

29 may. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 144 de El Internado, Luis Mateucci y Furia se enfrascarán en una fuerte discusión, en medio de una actividad liderada por Fernando Godoy.

Todo comenzará cuando el argentino señale a su compañera como la menos confiable y que no sabe cómo está en la semifinal si no cocina.

La influencer lógicamente le responderá al cantante y rápidamente la tensión empezará a subir, incomodando a los demás. Debido a esto, Agustina Pontoriero decidirá intervenir y gritarles a ambos para que dejen de gritar.

El Internado

Tom Brusse terminará su relación con Camila Nash

Por otro lado, Joaquín Méndez le preguntará a Akemi Nakamura si le daría una segunda oportunidad a Tom Brusse y ella responderá positivamente.

La declaración hará que el marroquí tome una decisión precipitada y le envíe un mensaje de audio a Camila Nash, diciéndole que quiere que terminen su relación: "Sabes que te quiero, pero prefiero acabar el reality soltero por si pasa algo".