"Bésame": Tom Brusse terminará su relación con Camila Nash tras declaración de Akemi Nakamura en El Internado
En el avance del capítulo 144 de El Internado, una actividad liderada por Joaquín Méndez desatará una acción de Tom Brusse completamente inesperada.
El marroquí le dedicará una carta a Akemi Nakamura, donde le pedirá disculpas por su actitud en el reality y ella solo se remitirá a decir, en voz muy bajita: "bésame".
Luego, ella declarará que sí se daría una nueva oportunidad con el DJ y acto seguido, él le enviará un inédito mensaje de audio a Camila Nash: "Sabes que te quiero, pero prefiero acabar el reality soltero por si pasa algo".
La fuerte pelea de Furia y Luis Mateucci
Luego de algunos capítulos en paz, la tensión volverá a subir entre Furia y Luis Mateucci y se enfrascarán en una fuerte discusión frente a todos.
El trasandino dirá que su compatriota es la menos confiable, pero ella no estará de acuerdo y se pondrán a gritar tan fuerte que Agustina Pontoriero tendrá que intervenir: "¿Te molesta quién soy? Mira cómo te pones, ándate a tu casa".
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