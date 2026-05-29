"Bésame": Tom Brusse terminará su relación con Camila Nash tras declaración de Akemi Nakamura en El Internado

29 may. 2026 - 01:10 hrs.

En el avance del capítulo 144 de El Internado, una actividad liderada por Joaquín Méndez desatará una acción de Tom Brusse completamente inesperada.

El marroquí le dedicará una carta a Akemi Nakamura, donde le pedirá disculpas por su actitud en el reality y ella solo se remitirá a decir, en voz muy bajita: "bésame".

Luego, ella declarará que sí se daría una nueva oportunidad con el DJ y acto seguido, él le enviará un inédito mensaje de audio a Camila Nash: "Sabes que te quiero, pero prefiero acabar el reality soltero por si pasa algo".

El Internado

La fuerte pelea de Furia y Luis Mateucci

Luego de algunos capítulos en paz, la tensión volverá a subir entre Furia y Luis Mateucci y se enfrascarán en una fuerte discusión frente a todos.

El trasandino dirá que su compatriota es la menos confiable, pero ella no estará de acuerdo y se pondrán a gritar tan fuerte que Agustina Pontoriero tendrá que intervenir: "¿Te molesta quién soy? Mira cómo te pones, ándate a tu casa".