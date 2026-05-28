"Te voy a decir una cosa..": Tom Brusse quiso sacar de quicio a Akemi Nakamura y ella lo frenó en seco
En el capítulo 143 de El Internado, Tom Brusse estaba bastante aburrido sin Camila Nash y decidió ir a molestar a Akemi Nakamura.
La modelo estaba durmiendo tranquilamente en su cama, cuando el marroquí comenzó a hablar muy fuerte y a aplaudir: "Dormir, dormir, echan a Camila y ahora qué ¿A dormir? Mira a la ex de Maluma ¿Tú crees que Maluma te quiere ver así?".
Pero, a la japonesa no le hizo gracia el jugueteo de su compañero y se las cantó claritas: "Te voy a decir una cosa y de verdad, tengo una migraña horrible".
Akemi Nakamura dio vuelta el juego
Sin embargo, Akemi Nakamura dio vuelta las cosas y comenzó ella a fastidiar a su compañero, amenazándolo con lanzarle bebida: "¿Qué quieres que hagamos?".
Cuando la modelo pensaba que podía seguir descansando, Tom Brusse volvió al ataque: "Llevas así todo el reality, acuérdate quién te hizo entrar aquí. Mi reina, tengo algo para ti, para los muertos".
Finalmente, la influencer se aburrió de las provocaciones del DJ y cumplió su promesa, lanzó una gaseosa en toda su cama y no solo lo anterior, pues llevó una camisa de él hacia el baño con intenciones bastante desagradables.
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