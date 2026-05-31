"La verdadera reina": La inesperada mención de Luis Mateucci a Oriana Marzoli como indirecta a Furia
En el capítulo 144 de El Internado, Fernando Godoy encabezó una actividad que tuvo hasta una polémica protagonizada por Furia y Luis Mateucci.
Los participantes tenían que hacer esculturas de sus compañeros, pero como a la argentina le tocó realizar a a su compatriota, decidió restarse y retirarse de la dinámica.
El cantante si continuó haciendo su obra de arte, mientras lanzaba comentarios contra su ahora enemiga: "La gran estafa argentina, fueron con 500 pesos y preguntaron qué hay, tenemos a Furia, dijeron".
Luis Mateucci invocó a Oriana Marzoli
Tras lo anterior, Luis Mateucci no encontró una mejor manera de burlarse de la situación con Furia que nombrando a Oriana Marzoli, su expareja, y mandándole un mensaje.
"Le mando un besito a Oriana, la verdadera reina, me hubiese gustado que estuvieras acá para que les des un poquito de clase a las chicas, no a las demás, porque después se enojan, lo estoy diciendo por las que se creen y no son nada", expresó el argentino.Ve el capítulo en
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