"No quiero pedir perdón": Este fue el mensaje que le envió Tom Brusse a Camila Nash para terminar con ella
En el capítulo 144 de El Internado, Tom Brusse le hizo una solicitud a Joaquín Méndez que provocó una escena completamente inesperada.
Cuando la actividad de las cartas estaba finalizando, el marroquí levantó la mano para pedirle un favor al animador: "¿Puedo enviar un mensaje?".
El comunicador sacó su teléfono y abrió la conversación de Whatsapp con Camila Nash, quien justo estaba en línea.
Las razones de Tom Brusse
Tras lo anterior, Tom Brusse se armó de valor y le envió un audio a Camila Nash: "Sabes que te quiero, pero mira, prefiero acabar el reality soltero, solo, por si pasa algo, no quiero pedir perdón, así que prefiero estar solo".
Sus compañeros no podían creer lo que había hecho y Blu Dumay fue la primera en criticarlo: "Es tremendo ¿Sabes lo triste que es eso?".
"Prefiero estar solo para no pedir perdón, quizás no va a pasar nada, pero bueno, quién sabe", lanzó finalmente el DJ.
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