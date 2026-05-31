Presentado por: Betano Falabella

"No quiero pedir perdón": Este fue el mensaje que le envió Tom Brusse a Camila Nash para terminar con ella

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 144 de El Internado, Tom Brusse le hizo una solicitud a Joaquín Méndez que provocó una escena completamente inesperada.

Cuando la actividad de las cartas estaba finalizando, el marroquí levantó la mano para pedirle un favor al animador: "¿Puedo enviar un mensaje?". 

Lo más visto de El Internado

El comunicador sacó su teléfono y abrió la conversación de Whatsapp con Camila Nash, quien justo estaba en línea.

El Internado

Las razones de Tom Brusse

Tras lo anterior, Tom Brusse se armó de valor y le envió un audio a Camila Nash: "Sabes que te quiero, pero mira, prefiero acabar el reality soltero, solo, por si pasa algo, no quiero pedir perdón, así que prefiero estar solo". 

Ir a la siguiente nota

Sus compañeros no podían creer lo que había hecho y Blu Dumay fue la primera en criticarlo: "Es tremendo ¿Sabes lo triste que es eso?". 

"Prefiero estar solo para no pedir perdón, quizás no va a pasar nada, pero bueno, quién sabe", lanzó finalmente el DJ.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos