Presentado por: Betano Falabella

¿Quién quedará fuera? Agustina Pontoriero y Blu Dumay se batirán en duelo de eliminación en El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 145 de El Internado, Tonka Tomicic hará un anuncio a los semifinalistas que los dejará bastante preocupados.

"Bienvenidos al primer duelo de semifinal. Desde hoy comenzaremos con cuatro duelos a muerte, el que gane inmediatamente tiene un pase a la final y el que pierda, será eliminado de El Internado", explicará la animadora.

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La primera en elegir será Agustina Pontoriero, quien querrá enfrentarse a Blu Dumay, en una prueba que dejará a ambas llorando profundamente. 

El Internado

Una dinámica que dejará un eliminado

Las sorpresas no cesarán en El Internado, pues posteriormente, Tonka Tomicic les contará a los participantes que así como votaron por Camila Nash para eliminarla, podrán hacerlo nuevo.

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Cada famoso pasará a la cocina y en un papel escribirá el nombre de la persona que quieren fuera ¿Quién podría ser el siguiente en quedar fuera de la casona?

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