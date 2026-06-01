¿Quién quedará fuera? Agustina Pontoriero y Blu Dumay se batirán en duelo de eliminación en El Internado

01 jun. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 145 de El Internado, Tonka Tomicic hará un anuncio a los semifinalistas que los dejará bastante preocupados.

"Bienvenidos al primer duelo de semifinal. Desde hoy comenzaremos con cuatro duelos a muerte, el que gane inmediatamente tiene un pase a la final y el que pierda, será eliminado de El Internado", explicará la animadora.

La primera en elegir será Agustina Pontoriero, quien querrá enfrentarse a Blu Dumay, en una prueba que dejará a ambas llorando profundamente.

El Internado

Una dinámica que dejará un eliminado

Las sorpresas no cesarán en El Internado, pues posteriormente, Tonka Tomicic les contará a los participantes que así como votaron por Camila Nash para eliminarla, podrán hacerlo nuevo.

Cada famoso pasará a la cocina y en un papel escribirá el nombre de la persona que quieren fuera ¿Quién podría ser el siguiente en quedar fuera de la casona?