"Él salvó mi vida": Arenita emocionó al realizar sincera confesión sobre su marido, Jens Bach

31 may. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 144 de El Internado, Arenita se sinceró con Agustina Pontoriero sobre la importancia de su marido en su vida.

Cuando ambas estaban a solas, la argentina le hizo un tierno comentario a su amiga: "Tu marido es re piola".

Lo anterior, dio pie para que Natalia Rodríguez contara más detalles sobre su relación amorosa: "Es muy buena onda, él salvó mi vida en cierto momento".

El Internado

La importancia de Jens Bach en la vida de Arenita

En ocasiones anteriores, Arenita ha revelado que cuando empezó su pololeo con el danés, ella se encontraba en un momento de estabilidad mental muy complejo.

Sobre esto, la exchica Yingo contó cómo fue que le habló a Jens Bach sobre este tema: "Cuando empecé a sentir que me estaba enamorando, lo llamé y le dije que tenía algo que decirle. Saqué una caja de pastillas, tomaba 9 pastillas diarias y le dije 'mira, yo estoy loca, estoy cag..., tengo depresión, estoy loca, te lo digo como para que te vayas y me dejes'".

Pero el amor era recíproco y él le entregó toda la tranquilidad que ella necesitaba en ese tiempo: "Me dijo todo lo contrario, 'no te voy a dejar, no creo que necesites todas esas pastillas, solamente estás pasando por un momento muy depresivo por lo que te pasó con tu abuela' y así fue, ahora no tomo ni una hue...".