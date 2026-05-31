"El miedo al abandono": Agustina Pontoriero reveló el doloroso motivo por el que perdió la fe en el amor

31 may. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 144 de El Internado, Agustina Pontoriero le contó a Arenita una historia sobre su pasado a la que nunca se había referido.

En un momento de sinceridad, la argentina le reveló a Natalia Rodríguez que antes de ingresar al reality en el que se hizo conocida, tuvo una relación amorosa bastante particular.

"Estaba saliendo con un chico que tenía una situación económica... podía solventarse, no venía de una buena posición. Fue la persona que yo sentí que más me quiso y que yo más quise desde otro lado, ni siquiera del lado sexual, porque no era agraciado, me re metí en esa", comenzó explicando.

El Internado

Los miedos de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero confesó que este hombre terminó de un momento a otro con ella: "Porque teníamos vidas muy distintas y él no me podía dar lo que yo estaba acostumbrada a recibir. Le dije que me daba más de lo que pensaba, me dio amor, respeto. Me dijo 'es algo mío, no tiene que ver con vos'".

Esa situación hizo que la trasandina perdiera toda esperanza en el amor y pasara por una crisis: "En toda mi vida lo que siempre me faltó fue lo sentimental, pensé que tal vez si, pero siempre es un no, es el miedo al abandono, mi mamá no me eligió, mi papá también, me tuve que elegir sola".

Finalmente, la influencer declaró estar resignada a encontrar a una pareja y Arenita le dio un sabio consejo: "Eres muy joven, no te tienes que cerrar, tú puedes entregar mucho y mereces una persona que te quiera y te priorice. Yo también pensaba lo mismo y de repente llegó y te pone como prioridad incluso antes que él".