Blu Dumay quedó fuera de competencia pero un inesperado giro cambió su destino en El Internado

02 jun. 2026 - 01:00 hrs.

En el capítulo 145 de El Internado, Blu Dumay perdió el duelo contra Agustina Pontoriero y quedó fuera de competencia.

La hija de María Alberó quedó muy afectada al enterarse que no iba a poder luchar por ganar el reality y mientras intentaba recuperarse, los chefs le dedicaron especiales palabras.

"Tenemos recuerdos de ti de platos increíbles, la crema inglesa era impecable, muy orgulloso de poder tenerte aquí y poder verte crecer. Te vimos pelear contigo misma, eso es lo lindo de la cocina, te entrega muchas herramientas", expresó Yann Yvin.

El Internado

La gran noticia para Blu Dumay

Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne también destacaron lo mucho que había crecido Blu Dumay a lo largo del reality y desataron sus lágrimas.

Tras esto, la joven expresó su sentir sobre su carrera en El Internado: "Sentía que tenía mucho más para dar, tenía esas ganas de quedar en la final, pero todo es por algo, la vida es así, me motiva seguir aprendiendo y me llevo cuatro amigas".

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando Tonka Tomicic le dio una noticia muy inesperada: "Tú hoy no te vas, solamente te puedo adelantar que tendrás que esperar hasta el último día, porque tu suerte podría cambiar".