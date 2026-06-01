¿A quién escogerán? Los semifinalistas podrán eliminar a un compañero directamente en El Internado

01 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 145 de El Internado, los participantes recibirán una noticia impactante que podría cambiar el rumbo de todo.

Tonka Tomicic les dirá que así como votaron para eliminar a Camila Nash, podrán hacerlo nuevamente, pero con uno de los semifinalistas.

Cada famoso ingresará a la cocina y en un papel escribirán el nombre de la persona que quieren sacar de competencia para siempre.

El Internado

El duelo entre Blu Dumay y Agustina Pontoriero

La tensión continuará en la casona y Tonka Tomicic anunciará que se enfrentarán en duelos, donde el perdedor se irá para siempre.

Agustina Pontoriero será la primera en escoger a su contrincante y será Blu Dumay. Ambas tendrán muchas complejidades a la hora de cocinar y terminarán llorando.