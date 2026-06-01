¿A quién escogerán? Los semifinalistas podrán eliminar a un compañero directamente en El Internado
En el avance del capítulo 145 de El Internado, los participantes recibirán una noticia impactante que podría cambiar el rumbo de todo.
Tonka Tomicic les dirá que así como votaron para eliminar a Camila Nash, podrán hacerlo nuevamente, pero con uno de los semifinalistas.
Cada famoso ingresará a la cocina y en un papel escribirán el nombre de la persona que quieren sacar de competencia para siempre.
El duelo entre Blu Dumay y Agustina Pontoriero
La tensión continuará en la casona y Tonka Tomicic anunciará que se enfrentarán en duelos, donde el perdedor se irá para siempre.
Agustina Pontoriero será la primera en escoger a su contrincante y será Blu Dumay. Ambas tendrán muchas complejidades a la hora de cocinar y terminarán llorando.
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