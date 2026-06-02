Presentado por: Betano Falabella

Otakin explotó contra Furia tras la polémica votación para eliminar: "Que se vaya a la mier..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 145 de El Internado, Otakin arremetió fuertemente contra Furia, luego de la eliminación de Akemi Nakamura que no se llevó a cabo.

Todo comenzó cuando Luis Mateucci dijo que "si hubiera votado en caliente a Furia" habría sentenciado la salida de su amigo, pues él habría tenido 4 votos y la modelo solo tres. 

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En ese instante, el creador de contenido lanzó fuertes declaraciones contra Juliana Scaglione, por haberlo elegido a él para salir del juego: "Que se vaya a la mier... más encima con su argumento de que yo no la quería ver en la final". 

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Luis Mateucci también disparó

En ese momento, Luis Mateucci aprovechó de cuestionar la amistad que dice tener Furia con Otakin: "¿Todavía no entiendes que está buscando mentiras?".

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Tom Brusse, quien también era parte de la conversación, estuvo de acuerdo con el trasandino y recordó una situación en el cara a cara. 

Finalmente, el creador de contenido confirmó su enojo contra la argentina: "Que se vaya a la mier... chao".

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