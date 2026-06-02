Otakin explotó contra Furia tras la polémica votación para eliminar: "Que se vaya a la mier..."
En el capítulo 145 de El Internado, Otakin arremetió fuertemente contra Furia, luego de la eliminación de Akemi Nakamura que no se llevó a cabo.
Todo comenzó cuando Luis Mateucci dijo que "si hubiera votado en caliente a Furia" habría sentenciado la salida de su amigo, pues él habría tenido 4 votos y la modelo solo tres.
En ese instante, el creador de contenido lanzó fuertes declaraciones contra Juliana Scaglione, por haberlo elegido a él para salir del juego: "Que se vaya a la mier... más encima con su argumento de que yo no la quería ver en la final".
Luis Mateucci también disparó
En ese momento, Luis Mateucci aprovechó de cuestionar la amistad que dice tener Furia con Otakin: "¿Todavía no entiendes que está buscando mentiras?".
Tom Brusse, quien también era parte de la conversación, estuvo de acuerdo con el trasandino y recordó una situación en el cara a cara.
Finalmente, el creador de contenido confirmó su enojo contra la argentina: "Que se vaya a la mier... chao".
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