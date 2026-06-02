"Viste mamá que sí logré algo": La emotiva reacción de Agustina Pontoriero tras llegar a la final
En el capítulo 145 de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se batieron en un duelo donde una iba a quedar eliminada.
La argentina escogió enfrentarse a su amiga en una prueba que tuvo varias preparaciones, mucha complejidad y harta frustración.
Luego de probar los platillos, los jueces decidieron que la trasandina era la primera finalista, desatando su emoción y celebración.
Las palabras de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, Tonka Tomicic invitó a Agustina Pontoriero a ubicarse a su lado para ponerle la placa que la confirmaba como la primera finalista del reality.
La influencer no pudo contener las lágrimas y expresó cómo se sentía: "Es un gran logro. Es muy importante porque siempre sentí que nunca logré nada y logré esto".
Finalmente, le envió un directo mensaje a su progenitora: "Viste mamá que sí logré algo".
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