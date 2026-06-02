Presentado por: Betano Falabella

"Viste mamá que sí logré algo": La emotiva reacción de Agustina Pontoriero tras llegar a la final

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 145 de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se batieron en un duelo donde una iba a quedar eliminada.

La argentina escogió enfrentarse a su amiga en una prueba que tuvo varias preparaciones, mucha complejidad y harta frustración.

Lo más visto de El Internado

Luego de probar los platillos, los jueces decidieron que la trasandina era la primera finalista, desatando su emoción y celebración. 

El Internado

Las palabras de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Tonka Tomicic invitó a Agustina Pontoriero a ubicarse a su lado para ponerle la placa que la confirmaba como la primera finalista del reality.

Ir a la siguiente nota

La influencer no pudo contener las lágrimas y expresó cómo se sentía: "Es un gran logro. Es muy importante porque siempre sentí que nunca logré nada y logré esto".

Finalmente, le envió un directo mensaje a su progenitora: "Viste mamá que sí logré algo". 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos