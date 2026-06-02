"Viste mamá que sí logré algo": La emotiva reacción de Agustina Pontoriero tras llegar a la final

02 jun. 2026 - 00:54 hrs.

En el capítulo 145 de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se batieron en un duelo donde una iba a quedar eliminada.

La argentina escogió enfrentarse a su amiga en una prueba que tuvo varias preparaciones, mucha complejidad y harta frustración.

Luego de probar los platillos, los jueces decidieron que la trasandina era la primera finalista, desatando su emoción y celebración.

El Internado

Las palabras de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Tonka Tomicic invitó a Agustina Pontoriero a ubicarse a su lado para ponerle la placa que la confirmaba como la primera finalista del reality.

La influencer no pudo contener las lágrimas y expresó cómo se sentía: "Es un gran logro. Es muy importante porque siempre sentí que nunca logré nada y logré esto".

Finalmente, le envió un directo mensaje a su progenitora: "Viste mamá que sí logré algo".