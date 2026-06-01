¿Quién se convertirá en el flamante ganador? Este día será la gran final de El Internado

01 jun. 2026 - 12:20 hrs.

¡Estamos tan ansiosos como tú! Ya tenemos fecha para la gran final de El Internado, donde podremos conocer al flamante ganador del reality de Mega.

Recordemos que los participantes que siguen carrera por llevarse el premio son Otakin, Blu Dumay, Akemi Nakamura, Luis Mateucci, Tom Brusse, Arenita, Furia y Agustina Pontoriero.

Cada uno pondrá todo de sí y sus mejores conocimientos en cocina para poder quedarse con el trofeo y ganarse el título del mejor cocinero del programa animado por Yann Yvin y Tonka Tomicic.

El Internado

¿Cuándo termina El Internado?

El próximo domingo 7 de junio, después de Atrapados 133, podrás enterarte quién se coronará como el ganador de El Internado.

Las noticias no paran, pues al otro día, el lunes 8 de junio, posterior a la emisión de Reunión de Superados, podrás ser testigo del primer capítulo de Volverías con tu ex? 2 ¡No te lo puedes perder!