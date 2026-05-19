"Hay Mateucci para rato": Participante de El Internado actualiza su estado de salud tras ser hospitalizado

19 may. 2026 - 11:15 hrs.

Luis Mateucci entregó un reporte de su estado de salud, luego de haber sido internado en una clínica por problemas respiratorios y dolor en el pecho hace unos días.

El participante de El Internado usó sus redes sociales para grabar un video en el que agradeció la preocupación durante estos días y reveló que ya se encuentra en proceso de recuperación.

"Les voy a dejar este videíto para todas esas personas que me preguntaron cómo estoy. Estoy mejor, sigo descansando, sigo en reposo, ya con un poquito de hambre, por suerte estoy comiendo", comenzó explicando el argentino.

Instagram de @luis_mateucciof

De acuerdo a Mateucci, se trató de un cuadro "virósico (viral), fue estrés, fue un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado, estoy en plena recuperación". Cabe recordar que estuvo con una alta carga de trabajo, realizando seis eventos en tan solo tres días, lo que finalmente le habría pasado la cuenta.

"Cuando te pasan estas cosas te replanteas un montón de cosas. (...) Hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde de otra forma", agregó.

Luis Mateucci: "Voy a estar bien"

Precisamente por estas situaciones de enfermedad es que las personas se sienten más vulnerables y con necesidad del apoyo de los seres queridos. Así lo manifestó el chico reality: "Extraño a mi familia, a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño. Los amigos obvio que te lo dan, porque tengo muchos amigos preocupados y que están al lado, pero no es como la familia".

Y muy fiel a su estilo, se despidió de quienes lo apoyaron y de los que no tanto: "Voy a estar bien. Hay Mateucci para rato, así que quédense tranquilos; mala hierba nunca muere. Los quiero mucho, siempre gracias por por preocuparse... los que realmente me interesan, los demás me la sudan".

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