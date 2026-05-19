Una inédita prueba de cocina extrema dejará a cuatro famosos amenazados en el capítulo 136 de El Internado
En el avance del capítulo 136 de El Internado, Luciano Mazzetti llegará a la casona para decirles a los participantes que tendrán que ir a una inesperada prueba de cocina.
Ya uniformados y dispuestos en sus puestos, los famosos se enterarán cuál será el castigo para los que realicen los peores platos.
"Sacaremos los cuatro peores platos y esos cuatro peores se tendrán que enfrentar a una eliminación. Van a cocinar con sus brazos metidos en unos tubos", dirán el chef peruano y Pablo Albuerne.
Una graciosa actividad
Pero no todo será tensión, pues los participantes también serán parte de una entretenida dinámica donde invitarán a sus compañeros.
Por ejemplo, Agustina Pontoriero dará vida a Otakin y Tom Brusse a Akemi Nakamura, haciendo reír a todos los presentes.
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