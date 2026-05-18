"Me faltaron cojones...": Camila Nash realizó sincero mea culpa sobre su relación con Matías Vega
En el capítulo 134 de El Internado, Fran García-Huidobro puso en aprietos de Camila Nash con una pregunta sobre una relación amorosa del pasado.
"Cuando te veo con Tom, no puedo evitar acordarme de tu relación con Matías Vega, cero estabilidad ¿No será que estás repitiendo el patrón?", lanzó la animadora.
Antes de responder, la influencer contó que ella tenía una relación con el locutor radial, justo cuando ingresó a otro reality y en su estadía, comenzó a tener una atracción por Thiago Cunha: "Fue bien polémico porque lo molestaban".
La respuesta de Camila Nash
Tras lo anterior, expresó su respuesta ante la consulta de Fran García-Huidobro: "No son comparables las relaciones, para nada, son hombres diferentes".
Luego, Tom Brusse le preguntó a su pareja si había pasado algo con Thiago Cunha: "Nada, fiel, fui fiel, así con la vena, pero fiel".
Finalmente, Camila Nash hizo un mea culpa sobre este romance pasado: "Había una atracción real, de verdad, me faltaron cojones para terminar con Matías en esa época y haber concretado con Thiago, porque a mí si me gustaba mucho él".
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