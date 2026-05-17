"Le arranco la ropa": El coqueto intercambio entre Furia y Nicolás Solabarrieta que encendió actividad

17 may. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 134 de El Internado, Furia recibió un especial mensaje de parte de Nicolás Solabarrieta, el cual la puso muy nerviosa.

En el contexto de videos de personajes del pasado, el hijo de Fernando Solabarrieta quiso dedicarle lindas palabras a la trasandina.

"Te mando un besito enorme, espero que el matrimonio siga en pie, no sé qué habrás hecho adentro, pero espero que no te hayas divorciado de mí", comenzó diciendo el exfutbolista.

El Internado

La interesante pregunta de Nicolás Solabarrieta

El video no quedó allí, pues luego Nicolás Solabarrieta puso en aprietos a la argentina: "Yo te veo como una mujer súper empoderada, que no te enganchas nunca de nadie, pero el día que tuve en el reality vi otra cosa, te vi ahí tiroteando, yendo para adelante, lamentablemente no me pude quedar, pero ¿Qué hubiese pasado si me hubiera quedado y me hubiese enganchado?".

Furia quedó sorprendida con la consulta de su amor platónico y fue bastante directa: "Dame la tele que le arranco la ropa, calocha. Lo invito a Buenos Aires y si te tengo que ir a ver, no tengo ningún problema, te voy a buscar".

Tras lo anterior, Joaquín Méndez le preguntó a la trasandina si habría tenido intimidad al interior del reality y ella volvió a sorprender: "Obvio, pero con respeto hacia los demás, nos vamos a otro lado".

"Me encantas, eres un bombonazo, divino, eres el prototipo de chico que no se encuentra tan fácil", terminó lanzando Furia.