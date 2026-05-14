El Internado Más Picante - Capítulo 133: La discusión entre Agustina, Nash y Tom Brusse
El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.
Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisa las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.
El Internado Más Picante
En la anterior entrega del reality, Agustina Pontoriero se enfrascó en fuerte discusión con Camila Nash y Tom Brusse.Ir a la siguiente nota
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