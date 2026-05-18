"No eres mi estilo": Luis Mateucci perderá la paciencia con Michelle Peint en el capítulo 135 de El Internado

18 may. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 135 de El Internado, Luis Mateucci se hartará de las actitudes de Michelle Peint y la encarará duramente.

La joven notará que el argentino estará enojado y le preguntará qué ocurre, recibiendo una respuesta bastante fuerte: "Cada vez que hablas no me cierra, nada me cierra tuyo. Cada vez que te preguntan algo de mí ¿Te gusta? No ¿Te ves afuera? No. Yo no trato de humillarte, tú sí humillas".

La venezolana no estará para nada de acuerdo con el reclamo de su compañero, pero él seguirá lanzando declaraciones de alto impacto: "No eres mi estilo para nada, en esa forma de pensar".

El Internado

Una tensa eliminación

Por otro lado, llegará un nuevo duelo de eliminación, donde se enfrentarán Fabio Agostini, Blu Dumay, Camila Nash, Agustina Pontoriero y Tom Brusse.

Todos tendrán complejidades a la hora de cocinar e incluso, recibirán fuertes retos de parte de Pablo Albuerne y Luciano Mazzetti.