"Ayudaron mucho a Camila": Fabio Agostini quedó eliminado de El Internado y cuestionó decisión de los jueces

19 may. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 135 de El Internado, Fabio Agostini fue el participante eliminado y no estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces.

Según explicó Pablo Albuerne, la alcachofa cruda del español hizo que su plato fuera peor que el de Camila Nash: "Un montón de hojas y trozo duro. Si no quieren estar aquí, no hay ningún problema".

Rápidamente, el influencer respondió a las palabras del cocinero: "Yo no he dicho que no quiero estar aquí, es la primera vez que preparo una mayonesa, una alcachofa no me he comido en la vida y yo creo que lo he hecho bastante bien".

El Internado

Las palabras de Fabio Agostini

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó a Fabio Agostini cuáles eran sus sensaciones: "Se terminó, me da un poquillo de rabia, con los chefs también, ayudaron mucho a Camila, que me dejen atrás por una hojita".

En ese instante, la animadora le explicó que Pablo Albuerne le dijo que podía probar lo ma que estaba su plato y él se negó.

Finalmente, el chef español reafirmó su decisión y entregó sus motivos: "Vuelvo a insistir, yo no tengo interés en que alguno de ustedes se queden o se vayan, me da igual, me importa poco. Mi trabajo es ver esto y acá tienes la prueba de lo que estoy diciendo, que es que tu alcachofa está dura, es una pena, le hubieras pasado un poco más el cuchillo y lo tenías".