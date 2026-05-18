"Está picada conmigo": Arenita respondió sin filtro a dura pregunta de Fanny Cuevas sobre Karol Dance

18 may. 2026 - 00:00 hrs.

En el capítulo 134 de El Internado, Arenita recibió un inesperado mensaje de un personaje de su pasado y no dudó en responderle.

Fanny Cuevas, una de las grandes enemigas de Natalia Rodríguez en la epoca de Yingo, le hizo una tensa pregunta.

"Acá afuera dice la gente que entraste al reality por ser la ex de Karol Dance ¿Crees que vas a seguir siendo la sombra de Karol toda tu vida, por siempre?", lanzó la exchica reality.

El Internado

La dura respuesta de Arenita

Antes de responder, Joaquín Méndez le pidió a Arenita que entregara el contexto de su enemistad con Fanny Cuevas: "Está picada conmigo porque una vez le dije que era mechera".

Tras lo anterior, entregó su respuesta ante la consulta sobre Karol Lucero: "Él era mi novio, yo quería que lo metieran, lo quería ayudar, hasta que lo metieron y ahí empezó todo el tormento y no paró".

Finalmente, le envió un directo mensaje a la influencer: "Yo me fui de Chile, quise tomar esta experiencia, volver a las pantallas y ya está y al que le moleste, sea Fanny Cuevas, que yo esté acá, mala onda no más, tendrá que ponerse a trabajar más para llegar a la tele".