"Está picada conmigo": Arenita respondió sin filtro a dura pregunta de Fanny Cuevas sobre Karol Dance
En el capítulo 134 de El Internado, Arenita recibió un inesperado mensaje de un personaje de su pasado y no dudó en responderle.
Fanny Cuevas, una de las grandes enemigas de Natalia Rodríguez en la epoca de Yingo, le hizo una tensa pregunta.
"Acá afuera dice la gente que entraste al reality por ser la ex de Karol Dance ¿Crees que vas a seguir siendo la sombra de Karol toda tu vida, por siempre?", lanzó la exchica reality.
La dura respuesta de Arenita
Antes de responder, Joaquín Méndez le pidió a Arenita que entregara el contexto de su enemistad con Fanny Cuevas: "Está picada conmigo porque una vez le dije que era mechera".
Tras lo anterior, entregó su respuesta ante la consulta sobre Karol Lucero: "Él era mi novio, yo quería que lo metieran, lo quería ayudar, hasta que lo metieron y ahí empezó todo el tormento y no paró".
Finalmente, le envió un directo mensaje a la influencer: "Yo me fui de Chile, quise tomar esta experiencia, volver a las pantallas y ya está y al que le moleste, sea Fanny Cuevas, que yo esté acá, mala onda no más, tendrá que ponerse a trabajar más para llegar a la tele".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Me faltaron cojones...": Camila Nash realizó sincero mea culpa sobre su relación con Matías Vega
-
"Le arranco la ropa": El coqueto intercambio entre Furia y Nicolás Solabarrieta que encendió actividad
-
"¿Cuál es tu interés?": Fabio Agostini malinterpretó pregunta de María Alberó y desató tensión con Blu Dumay
-
Adrián Pedraja provocó el nerviosismo de Agustina Pontoriero con pregunta clave sobre su romance
-
"Hay cosas que me tenía guardadas": Otakin sorprendió con particular ajuste de cuentas contra Tom Brusse
-
"No me sirves": Furia lanzó dura frase que le rompió el corazón a Tom Brusse