"¿Cuál es tu interés?": Fabio Agostini malinterpretó pregunta de María Alberó y desató tensión con Blu Dumay
En el capítulo 134 de El Internado, Fabio Agostini fue puesto en aprietos tras una interesante pregunta realizada por María Alberó.
A través de un video, la modelo argentina quiso saber más sobre el romance del español y Blu Dumay: "Me enteré que estás saliendo con ella. Me gustaría saber ¿Cuál es tu real interés?".
Sin embargo, el influencer no entendió bien la consulta y pensó que su "suegra" lo había llamado interesado, provocando un incómodo momento, sobre todo para su pareja: "Interés de algo, como si yo fuera a beneficiarme".
La respuesta de Fabio Agostini
En ese instante, varios de los compañeros le explicaron a Fabio Agostini cuál era el sentido de la pregunta de María Alberó y él respondió.
"Hola María, soy Fabio Agostini. Las intenciones con su hija son todas buenas, la quiero mucho, cada vez la quiero más, me gustaría conocerla fuera de aquí, sin la presión de todos estos locos, sin las cámaras presentes y me gustaría ver como surgen las cosas afuera", expresó.
Finalmente, Blu Dumay, de forma sarcástica, le pidió al español que fuera más claro: "A conocerme ¿A qué? A sacarme a una cita ¿A qué?".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Me faltaron cojones...": Camila Nash realizó sincero mea culpa sobre su relación con Matías Vega
-
"Está picada conmigo": Arenita respondió sin filtro a dura pregunta de Fanny Cuevas sobre Karol Dance
-
"Le arranco la ropa": El coqueto intercambio entre Furia y Nicolás Solabarrieta que encendió actividad
-
Adrián Pedraja provocó el nerviosismo de Agustina Pontoriero con pregunta clave sobre su romance
-
"Hay cosas que me tenía guardadas": Otakin sorprendió con particular ajuste de cuentas contra Tom Brusse
-
"No me sirves": Furia lanzó dura frase que le rompió el corazón a Tom Brusse