"¿Cuál es tu interés?": Fabio Agostini malinterpretó pregunta de María Alberó y desató tensión con Blu Dumay

17 may. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 134 de El Internado, Fabio Agostini fue puesto en aprietos tras una interesante pregunta realizada por María Alberó.

A través de un video, la modelo argentina quiso saber más sobre el romance del español y Blu Dumay: "Me enteré que estás saliendo con ella. Me gustaría saber ¿Cuál es tu real interés?".

Sin embargo, el influencer no entendió bien la consulta y pensó que su "suegra" lo había llamado interesado, provocando un incómodo momento, sobre todo para su pareja: "Interés de algo, como si yo fuera a beneficiarme".

El Internado

La respuesta de Fabio Agostini

En ese instante, varios de los compañeros le explicaron a Fabio Agostini cuál era el sentido de la pregunta de María Alberó y él respondió.

"Hola María, soy Fabio Agostini. Las intenciones con su hija son todas buenas, la quiero mucho, cada vez la quiero más, me gustaría conocerla fuera de aquí, sin la presión de todos estos locos, sin las cámaras presentes y me gustaría ver como surgen las cosas afuera", expresó.

Finalmente, Blu Dumay, de forma sarcástica, le pidió al español que fuera más claro: "A conocerme ¿A qué? A sacarme a una cita ¿A qué?".