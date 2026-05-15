"No me sirves": Furia lanzó dura frase que le rompió el corazón a Tom Brusse

15 may. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 133 de El Internado, Furia decidió votar por Tom Brusse en la Asamblea del Fuego y desató su decepción.

Cuando la argentina lo llamó al frente, el marroquí quedó de una pieza y ella le explicó sus razones: "Por estrategia, te encuentro una persona que cocina bien y en un duelo de los que se vienen, creo que eres una amenaza para mí".

El DJ sospechó que había algo más y le preguntó directamente si lo quería ver afuera del reality y ante su respuesta positiva, le respondió: "La única persona que siempre te ha defendido, yo te defendí hasta enfadarme con mi chica".

El Internado

La decepción de Tom Brusse

En ese momento, Furia le confesó que una de las cosas que más le molestaba era que se juntara con su enemigos, pero él la acusó de hacer lo mismo.

"Bueno, no me sirves, si tengo que elegir a alguien se que vaya de la casa hoy y es en esta nominación, eres tú", lanzó de vuelta la argentina, rompiendo el corazón de su ahora examigo.

Finalmente, Camila Nash expresó que le había advertido a su pareja esa traición y él expresó una frase final: "No me esperaba eso de ti".