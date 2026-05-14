Michelle Peint y Furia brillaron como trapecistas y se quedaron con el triunfo en los shows de circo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 132 de El Internado, los participantes fueron desafiados a realizar distintos show de circo y sorprendieron con su talento.

Los primeros en presentarse fueron Camila Nash, quien fue la domadora de animales, y Tom Brusse, que se disfrazó de perro e hicieron reír a todos. 

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Luego, fue el turno de Fabio Agostini, el mago, y Blu Dumay, la ayudante que desaparecía en una jaula, mostrando un truco que dejó a varios sorprendidos. 

El Internado

Grandes shows circenses en El Internado

Posteriormente, Otakin, Luis Mateucci y Agustina Pontoriero fueron un gracioso trío de payasos que hicieron diversas travesuras. 

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Arenita y Akemi se enfocaron en los malabares y equilibro, mientras que Michelle Peint y Furia se lucieron como trapecistas.

Finalmente, los expertos evaluaron los actos y decidieron que la argentina y la venezolana fueran las triunfadoras por su destreza. 

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