Michelle Peint y Furia brillaron como trapecistas y se quedaron con el triunfo en los shows de circo
En el capítulo 132 de El Internado, los participantes fueron desafiados a realizar distintos show de circo y sorprendieron con su talento.
Los primeros en presentarse fueron Camila Nash, quien fue la domadora de animales, y Tom Brusse, que se disfrazó de perro e hicieron reír a todos.
Luego, fue el turno de Fabio Agostini, el mago, y Blu Dumay, la ayudante que desaparecía en una jaula, mostrando un truco que dejó a varios sorprendidos.
Grandes shows circenses en El Internado
Posteriormente, Otakin, Luis Mateucci y Agustina Pontoriero fueron un gracioso trío de payasos que hicieron diversas travesuras.Ir a la siguiente nota
Arenita y Akemi se enfocaron en los malabares y equilibro, mientras que Michelle Peint y Furia se lucieron como trapecistas.
Finalmente, los expertos evaluaron los actos y decidieron que la argentina y la venezolana fueran las triunfadoras por su destreza.
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