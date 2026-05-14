Furia se lució en repugnante prueba culinaria y consiguió importante beneficio
En el capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne les propuso un impactante desafío a los participantes, el cual tuvo un increíble premio.
El chef llevó una lata de arenque fermentado, el cual es considerado el "pescado más asqueroso y apestoso del mundo debido a su intenso olor fétido y podrido".
El reto era el siguiente, el famosos que pudiera comer más cantidad de este producto iba a quedar inmune por el resto de la semana.
Furia lo dio todo
Agustina Pontoriero, Akemi Nakamura, Camila Nash y Furia fueron las únicas que se atrevieron a enfrentar esta prueba realmente desagradable, mientras que los demás estaban incluso vomitando.Ir a la siguiente nota
Poco a poco, Pablo Albuerne comenzó a servirles este particular pescado a las desafiantes, hasta que la trasandina quedó última y fue la única que logró comer todas las veces.
Según explicó la argentina, su olfato es bastante malo, por lo que no sentía el olor que expelía el producto y se convirtió en la triunfadora.
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