Participantes enfrentarán asquerosa prueba y podrán ganar inmunidad en el capítulo 132 de El Internado

13 may. 2026 - 00:58 hrs.

En el avance del capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne llevará a la casona un producto que nadie se esperará.

El chef dejará una lata con un producto desconocido en la cocina y se retirará, causando las teorías de algunos de los participantes.

Tras lo anterior, abrirán el recipiente, el cual contendrá algo bastante asqueroso que incluso hará vomitar a varios y quien pueda comer la mayor cantidad ganará la preciada inmunidad.

El Internado

El circo llegará a El Internado

Por otro lado, los famosos se convertirán en populares personajes del circo y realizarán shows de alto nivel que serán evaluados.

Finalmente, Fran García-Huidobro llegará a la casa para animar una nueva Asamblea del Fuego, de la cual saldrá el cuarto amenazado.