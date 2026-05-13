Participantes enfrentarán asquerosa prueba y podrán ganar inmunidad en el capítulo 132 de El Internado
En el avance del capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne llevará a la casona un producto que nadie se esperará.
El chef dejará una lata con un producto desconocido en la cocina y se retirará, causando las teorías de algunos de los participantes.
Tras lo anterior, abrirán el recipiente, el cual contendrá algo bastante asqueroso que incluso hará vomitar a varios y quien pueda comer la mayor cantidad ganará la preciada inmunidad.
El circo llegará a El Internado
Por otro lado, los famosos se convertirán en populares personajes del circo y realizarán shows de alto nivel que serán evaluados.
Finalmente, Fran García-Huidobro llegará a la casa para animar una nueva Asamblea del Fuego, de la cual saldrá el cuarto amenazado.
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