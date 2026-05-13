"Si él se deja...": Agustina Pontoriero le coqueteó a Luis Mateucci y desató la molestia de Michelle Peint
En el capítulo 131 de El Internado, Agustina Pontoriero sacó todos sus encantos a la luz para coquetearle a Luis Mateucci, situación que no le gustó para nada a Michelle Peint.
"Deja el amor, mucha pelea, hagamos el amor y no la guerra", lanzó la trasandina a Tom Brusse y su compañero respondió: "Viste cómo son las mujeres, cuando estás soltero ni te miran, cuando estás de novio te buscan todas".
Tras esto, la influencer le preguntó a su compatriota si estaba celoso y se le acercó para realizarle un gesto que lo dejó impresionado.
El comentario de Michelle Peint
Las indirectas no cesaron y luego, Agustina Pontoriero se le sentó en las piernas a Luis Mateucci y le preguntó si estaba soltero.
En ese momento, Michelle Peint estaba maquillándose y cuando se percató de la situación gracias a Otakin, dio su opinión: "A ver, a ver, a ver, no pero el problema es él, no tú. Si él se deja...".
Finalmente, la argentina comenzó a referirse a su amigo con apodos bastante cariñosos, creando una situación muy chistosa.
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