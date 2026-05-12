"Relájate": Camila Nash encaró a Agustina Pontoriero por demostrar interés en Tom Brusse

12 may. 2026 - 00:46 hrs.

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash y Agustina Pontoriero tuvieron un tenso cruce por Tom Brusse frente a todos sus compañeros.

Todo empezó cuando el marroquí le contó a su pareja que la argentina había dicho que estaba lista para eliminarla, luego de quedar amenazada, y también, para estar con él.

Debido a esto, la creadora de contenido chilena entró a la casona y encaró a su compañera: "¿Qué va pasar si yo me voy?".

El Internado

Agustina Pontoriero le dijo las cosas a Camila Nash

Agustina Pontoriero no tuvo ningún problema en decirle toda la verdad a la participante: "Lo voy a llenar de besos".

De inmediato, Camila Nash aseguró que se estaban aprovechando de su fama, declaración que enojó a la argentina: "Nadie te usa si yo soy la que te supera acá ¿Qué te pasa? Relájate, crees que el mundo gira alrededor tuyo, estás intensa. Yo estoy jugando con él porque eres la pareja, le doy un par de besos, si quieres se los doy ahora, no tengo ningún drama".

Finalmente, la creadora de contenido de viajes confirmó sus ganas de estar con Tom Brusse, pero Blu Dumay le dio un consejo: "La que se lo queda pierde".