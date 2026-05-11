"Era muy manipuladora": Adrián Pedraja habla de su vínculo con Milo González en El Internado Más Picante

11 may. 2026 - 23:40 hrs.

Este lunes, Adrián Pedraja fue el gran invitado de El Internado Más Picante, instancia en la que reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el encierro.

En conversación con Paulina Flores, el español fue consultado sobre cómo se vio su participación en el encierro a través de la televisión.

Pedraja aseguró que, al verse los primeros capítulos, se percató de que no fue el mismo Adrián que terminó el reality, puesto que tuvo un proceso de encontrarse a sí mismo.

En ese sentido, reconoció que "las tres primeras semanas o el primer mes, era un Adrián preocupado por distintas situaciones", en especial porque era su primer encierro.

El vínculo entre Adrián Pedraja y Milo González

Manifestó que su relación con Milo González jugó un factor clave, puesto que "me contuvo muchísimo, era una persona muy manipuladora en el aspecto de que me decía qué hacer, decir y dónde mirar, y eso me tenía bastante cohibido y no me dejaba ser yo al 100%".

Para el español, el punto de inflexión fue justamente la eliminación de la argentina, dado que ahí "se empieza a conocer el verdadero Adrián, que saca el humor, que se ríe, que se divierte, que conoce a los demás".

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