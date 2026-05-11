El Internado React - Capítulo 130: Arenita y Otakin a los gritos
El Internado tuvo un nuevo capítulo, en medio de una convivencia cada vez más tensionada entre los participantes del encierro.
En esta entrega, Arenita y Otakin llegaron a los gritos tras fuertes cuestionamientos. Todo esto mientras realizan una actividad a cargo de Fernando Godoy.
El Internado React
En esta ocasión, Paulina Flores estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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