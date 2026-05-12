"¿Tiene que ser elegante?": La reacción de El Internado React al hilarante comentario de Tom Brusse
Este lunes, en El Internado React, Paulina Flores reaccionó a la participación de Tom Brusse en la competencia individual.
El marroquí, Agustina Pontoriero, Blu Dumay y Arenita debieron cocinar "Pulpo a la gallega", aunque con la dificultad de tener que hacerlo a través de bandas elásticas.
Un hablador Tom, a quien el propio Yann Yvin lo mandó a callar, hizo una pregunta que sacó risas entre los jueces: "¿Tenemos que hacer un plato elegante?". Contrario a lo que pensaba, Luciano Mazzetti respondió: "No, sirve una mierda".
El hilarante comentario de Tom
La interacción causó gracia en Paulina Flores, quien no paró de reír durante El Internado React.Ir a la siguiente nota
"Me dio risa lo que le dice Luciano a Tom… es que la pregunta que hace, '¿tiene que ser un plato elegante?' Pon un plato de cartón nomás", expresó.
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