"Torrante de mier...": Arenita perdió el control y encaró duramente a Otakin en plena dinámica
En el capítulo 130 de El Internado, Arenita y Otakin tuvieron una fuerte discusión en plena actividad con la cholita Lu.
La vidente le estaba leyendo la suerte a Natalia Rodríguez y Fernando Godoy hizo un comentario sobre esto: "Te puedes quedar tranquila Nati, nadie te envidia".
Ella estuvo de acuerdo, pero su expresión cambió cuando el influencer opinó sobre el vaticinio: "Se le acabaron los argumentos en el cara a cara, no hay más envidia".
El cruce de Otakin y Arenita
Arenita no se tomó para nada bien el comentario de su compañero y no dudó en responderle: "Cállate, siempre que puedes tiras mier... envidioso de mier... torrante de mier...".
Otakin comenzó a reírse del descargo de Natalia Rodríguez e incluso, a imitarla, situación que desató su furia: "A ti te funaron antes de entrar al reality, porque escupiste la comida y porque no saludas a la gente ¿Quién es el funado? Tú eres el funado, ya estabas funado cuando entraste a este reality, entraste acá para puro limpiarte la imagen, así que cállate, no te metas más conmigo".
El creador de contenido negó rotundamente las acusaciones de la exchica Yingo y Fernando Godoy tuvo que intervenir para pedir respeto por la dinámica en la que estaban.
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