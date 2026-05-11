"Deja de colgarte de mis te... pendeja": Camila Nash lanzó duro ataque contra Michelle Peint

11 may. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash y Michelle Peint protagonizaron un tenso cruce que terminó a los gritos.

Todo comenzó cuando Fabio Agostini le dijo a la influencer chilena que se podría ir muy pronto, pero ella contestó que si era eliminada ya no iban a haber más conflictos.

En eso, el español le comentó que no debía preocuparse por eso, pues él y la venezolana podrían levantar el rating si era necesario.

El Internado

Las declaraciones de Camila Nash y Michelle Peint

En ese instante, Camila Nash empezó a reírse y atacó directamente a su compañera: "Ve qué puede hacer esta, aparte de inventarse el nombre. Deja de colgarte de mis te... pendeja".

Lógicamente, Michelle Peint no se quedó en silencio y respondió: "¿De tus qué? Mírate a un espejo primero a ver si tengo algo de qué colgarme de ti. Mírame, mírate, por Dios, no hay comparación, no hay competencia, mi única competencia soy yo misma, no tengo por qué estar compitiendo con otras mujeres, mi reina. Qué me voy a estar colgando de ti si tú no tienes nada bueno que ofrecer".

"Mira cómo te tengo, agobiada te tengo", lanzó de vuelta la chilena, justo cuando Fabio Agostini quiso seguir metiendo cizaña y le dijo que la venezolana llegaría más lejos que ella.