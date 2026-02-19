Presentado por: Betano Falabella

Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez: Mira EN VIVO el capítulo 82 de El Internado Más Picante

  • Por Sebastián Mena

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que desentraña los conflictos y revela lo que no siempre se ve en pantalla.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz al frente, el programa analiza los momentos más intensos del último episodio, revisa las estrategias de los participantes y comparte antecedentes exclusivos del encierro que alimentan el debate entre los seguidores del reality.

En la reciente entrega del reality, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron un momento a solas en el patio de la casona y se besaron por primera vez. 

