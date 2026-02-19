Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez: Mira EN VIVO el capítulo 82 de El Internado Más Picante

19 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que desentraña los conflictos y revela lo que no siempre se ve en pantalla.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz al frente, el programa analiza los momentos más intensos del último episodio, revisa las estrategias de los participantes y comparte antecedentes exclusivos del encierro que alimentan el debate entre los seguidores del reality.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la reciente entrega del reality, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron un momento a solas en el patio de la casona y se besaron por primera vez.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado