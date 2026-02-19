Presentado por: Betano Falabella

"Tenía que terminar sí o sí": La opinión de El Internado React al quiebre entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci

  • Por Sebastián Mena

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el quiebre entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci.

En medio de los recientes conflictos dentro de la casona, el argentino le planteó a la modelo que no quería seguir "conociéndose más", decisión que ella terminó aceptando, dando por finalizado el vínculo.

Al abordar la ruptura, Nati Blaschke comentó: "Hay mucha gente que dice que no le gusta la actitud de Mateucci, que no le tiene que hablar así a Akemi y que solo la usó y jugó con ella".

Por su parte, Álex Ortiz entregó una mirada más comprensiva hacia el participante: "Igual siento que él dejó las cosas claras desde el primer momento y tengamos claro que también es muy liberal. Como que él siempre dice, mira, yo la verdad soy solo, si esto va a pasar, va a pasar aquí, es como contención. Siento que igual él fue sincero".

"Esa relación tenía que terminar sí o sí. Yo siento que no había química. Estoy de acuerdo con lo que decía Karina, que a Mateucci le gustan locas y Akemi no lo es. Akemi es tranquila, es una persona más seria. Ahí no era", concluyó Blaschke.

