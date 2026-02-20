Presentado por: Betano Falabella

Kari Belén y Camila Nash tendrán fuerte cruce por infidelidad de Tom Brusse en el capítulo 83 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 83 de El Internado, se realizará una Asamblea del Fuego extraordinaria que dejará fuertes conflictos.

Camila Nash y Kari Belén se enfrascarán en una tensa discusión, donde la influencer le advertirá a Blu Dumay que a la nueva participante le podría gustar Efrén Reyero y ella responderá: "Aquí no hacemos lo que te hacen a ti, tranquila".

La creadora de contenido no tomará para nada bien las palabras de la modelo y ella comenzará a imitarla con su acento mexicano.

Tom Brusse acusará a Akemi Nakamura

Por otro lado, Fran García-Huidobro le preguntará a Tom Brusse si seguiría con Akemi Nakamura si Camila Nash no hubiera reingresado y él lo negará tajantemente, pues la acusará de usarlo.

Finalmente, los participantes tendrán que recrear los mejores virales chilenos y protagonizarán graciosas escenas.

