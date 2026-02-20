Kari Belén y Camila Nash tendrán fuerte cruce por infidelidad de Tom Brusse en el capítulo 83 de El Internado
En el avance del capítulo 83 de El Internado, se realizará una Asamblea del Fuego extraordinaria que dejará fuertes conflictos.
Camila Nash y Kari Belén se enfrascarán en una tensa discusión, donde la influencer le advertirá a Blu Dumay que a la nueva participante le podría gustar Efrén Reyero y ella responderá: "Aquí no hacemos lo que te hacen a ti, tranquila".
La creadora de contenido no tomará para nada bien las palabras de la modelo y ella comenzará a imitarla con su acento mexicano.
Tom Brusse acusará a Akemi Nakamura
Por otro lado, Fran García-Huidobro le preguntará a Tom Brusse si seguiría con Akemi Nakamura si Camila Nash no hubiera reingresado y él lo negará tajantemente, pues la acusará de usarlo.
Finalmente, los participantes tendrán que recrear los mejores virales chilenos y protagonizarán graciosas escenas.
