Arenita confrontó a Adrián Pedraja y le preguntó cuándo iba a terminar su relación con Milo González

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 82 de El Internado, Arenita alzó la voz por Milo González y puso entre la espada y la pared a Adrián Pedraja.

Luego de hablar con Kari Belén, conversación donde ella reveló que el actor era su prototipo de hombre perfecto  hablando físicamente, Natalia Rodríguez quiso hacerle una pregunta a su amigo.

Lo más visto de El Internado

"¿Cuándo vas a hacer tu llamado con Milo y terminar tu relación?", expresó la participante.

El Internado

La respuesta de Adrián Pedraja

Inesperadamente, Adrián Pedraja se tomó muy bien el enfrentamiento de Arenita y lanzó: "Sí, por si pasara algo".

Ir a la siguiente nota

En ese momento, Natalia Rodríguez le pidió al español que fuera responsable emocionalmente y Kari Belén preguntó qué sería lo que podría pasar.

Finalmente, la influencer chilena aseguró que le daba solo unos días al actor y a la modelo para acercarse románticamente.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de