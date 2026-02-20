Arenita confrontó a Adrián Pedraja y le preguntó cuándo iba a terminar su relación con Milo González
En el capítulo 82 de El Internado, Arenita alzó la voz por Milo González y puso entre la espada y la pared a Adrián Pedraja.
Luego de hablar con Kari Belén, conversación donde ella reveló que el actor era su prototipo de hombre perfecto hablando físicamente, Natalia Rodríguez quiso hacerle una pregunta a su amigo.
"¿Cuándo vas a hacer tu llamado con Milo y terminar tu relación?", expresó la participante.
La respuesta de Adrián Pedraja
Inesperadamente, Adrián Pedraja se tomó muy bien el enfrentamiento de Arenita y lanzó: "Sí, por si pasara algo".Ir a la siguiente nota
En ese momento, Natalia Rodríguez le pidió al español que fuera responsable emocionalmente y Kari Belén preguntó qué sería lo que podría pasar.
Finalmente, la influencer chilena aseguró que le daba solo unos días al actor y a la modelo para acercarse románticamente.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
