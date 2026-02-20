Arenita confrontó a Adrián Pedraja y le preguntó cuándo iba a terminar su relación con Milo González

20 feb. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 82 de El Internado, Arenita alzó la voz por Milo González y puso entre la espada y la pared a Adrián Pedraja.

Luego de hablar con Kari Belén, conversación donde ella reveló que el actor era su prototipo de hombre perfecto hablando físicamente, Natalia Rodríguez quiso hacerle una pregunta a su amigo.

"¿Cuándo vas a hacer tu llamado con Milo y terminar tu relación?", expresó la participante.

El Internado

La respuesta de Adrián Pedraja

Inesperadamente, Adrián Pedraja se tomó muy bien el enfrentamiento de Arenita y lanzó: "Sí, por si pasara algo".

En ese momento, Natalia Rodríguez le pidió al español que fuera responsable emocionalmente y Kari Belén preguntó qué sería lo que podría pasar.

Finalmente, la influencer chilena aseguró que le daba solo unos días al actor y a la modelo para acercarse románticamente.