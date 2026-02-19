"No quiero seguir conociéndonos": Luis Mateucci puso fin a su romance con Akemi Nakamura

19 feb. 2026 - 23:47 hrs.

En el capítulo 82 de El Internado, Luis Mateucci tomó una drástica decisión de terminar el romance que tenía con Akemi Nakamura.

Mientras ella estaba haciendo ejercicio, el trasandino se acercó y le comentó que al interior de la casona estaban hablando sobre la pelea que había tenido con Agustina Pontoriero.

Debido a lo anterior, es que el cantante le comunicó lo que había pensado: "Yo no quiero quedar en el medio, no según vos no te defiendo, según la otra yo no sé qué. Yo la única conclusión que saco es que no quiero seguir conociéndonos".

El Internado

La respuesta de Akemi Nakamura

Antes de que terminara de hablar, Akemi Nakamura le dijo que ella opinaba exactamente igual y él continuó con su descargo: "En muchas cosas tienes razón, pero ayer cuando fuiste y no sé si lloraste, es mucho para mí".

Pese a que condenaba la actitud que había tenido, Luis Mateucci si le dejó claro a la modelo que él la había defendido cuando le parecía que era lo correcto.

Finalmente, la influencer aseguró que Camila Nash y Agustina Pontoriero querían estar con el argentino y que por eso tenía tantos conflictos con ella.