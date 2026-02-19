Esta fue la reacción de Milo González al saber que Adrián Pedraja negó tener una relación con ella

19 feb. 2026 - 10:53 hrs.

A través de redes sociales, Milo González respondió a los dichos de Adrián Pedraja sobre el vínculo amoroso que tienen.

En el capítulo 80 de El Internado, el actor español tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini, Blu Dumay y Kari Belén.

La nueva participante le preguntó qué pasaba si ella comenzaba a acercarse y justo intervino Tom Brusse, para mencionar a Milo González: "Es su novia, lloraron los dos porque se fue".

El comentario de Milo González

Sin embargo, la respuesta de Adrián Pedraja no fue la mejor y lanzó un comentario que dejó a varios sorprendidos: "Nunca he dicho que es mi novia. Esa muestra que he tenido yo con ella y ella me decía 'te quiero' y yo no siempre".

Milo González vio el video en las redes sociales de Mega y solo se remitió a poner el siguiente emoji: "?".

El Internado