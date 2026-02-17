"La verdad es que Pops si me gusta": Luis Mateucci se sinceró sobre su cercanía con Paloma Fiuza

17 feb. 2026 - 15:38 hrs.

En el nuevo capítulo de La Hora de Jugar, Tita Ureta llamó a Luis Mateucci, quien se refirió a su actual relación con Pops.

A raíz de los videos que han subido juntos los últimos días, la animadora del programa le preguntó al argentino sobre la cercanía con Paloma Fiuza.

"La verdad es que Pops si me gusta ¿A quién no le gustaría Pops? Paloma, además de ser bonita, es buena chica, trabajadora, las tiene todas, es muy buena mujer".

La Hora de Jugar

¿Pasa algo más entre Luis Mateucci y Pops?

Tras lo anterior, Tita Ureta puso contra las cuerdas y le preguntó directamente si le gustaría tener una relación formal con Pops: "Es para pololear ¿Por qué no? ".

Otra de las consultas fue si se habían dado un beso, tema del cual Luis Mateucci no quiso dar detalles: "No tengo por qué andar aclarando".

"Yo creo que desde el día 1 hubo química, es para pololear Pops, no quise joder en el reality para algo que se podía o no", agregó finalmente el trasandino.